Cinebiografia de Michael Jackson é chamada de “surpreendentemente falsa”

Uma cinebiografia de Michael Jackson produzida pelos familiares do cantor está movimentando os fãs. Depois de uma série de anúncios do elenco, inclusive do ator que interpretará o Rei do Pop, os produtores começaram a alardear que o filme seria fascinante e mostraria todos os momentos mais polêmicos da carreira do músico.

A promessa, no entanto, não parece muito confiável, já que as denúncias de pedofilia não deverão ser mostradas. Membros da família não aprovaram essa parte do roteiro, inclusive, alguns deles deverão estar presentes no set filmagem durante todo o tempo.

Dan Reed, diretor do documentário Leaving Neverland (2019), que denunciou os casos de pedofilia de Wade Robson e James Safechuck, que teriam sido abusados pelo artista quando eles tinham 10 anos e 7 anos, respectivamente, leu o rascunho do roteiro do filme e não gostou. Reed afirmou que o roteiro é “surpreendentemente falso”, mostrando Michael Jackson visitando crianças com câncer infantil, dançando com uma menina em uma cadeira de rodas ou brincando com seus sobrinhos em festas do pijama.

