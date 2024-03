Choro é declarado patrimônio cultural imaterial do Brasil pelo Iphan

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O choro ou chorinho, surgido em 1870, no Rio de Janeiro, foi reconhecido por unanimidade pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como patrimônio cultural imaterial do país. O estilo musical foi registrado no Livro das formas de Expressão a instituição. O pedido para o reconhecimento do choro foi feito pelo Clube do Choro de Brasília (onde Paul McCartney se apresentou recentemente), pelo Instituto do Choro do Rio de Janeiro e pelo Clube do Choro de Santos.

O primeiro registro de um chorinho foi a música Flor Amorosa, de Joaquim Callado. Nos anos seguintes, artistas como Chiquinha Gonzaga e Pixinguinha popularizaram o gênero em todo o país. Diferentemente do patrimônio material, o imaterial se refere a saberes culturais importantes para a criação e formação da identidade cultural do país.

