Caetano Veloso lança movimento para tirar votos de Ciro Gomes

Às vésperas da eleição, o músico Caetano Veloso embarcou de vez na campanha do voto útil e divulgou um vídeo com a campanha #tiragomes. No vídeo, ele diz: “Brizola que artista não dá voto, mas tira. Então: #tiragomes”. O vídeo foi divulgado inicialmente em grupos de Whatsapp.

O artista já havia declarado várias vezes ser eleitor de Ciro Gomes (PDT), mas recentemente divulgou que havia mudado seu voto para Lula (PT). Em um tuíte recente, ele escreveu: “Racionalmente falando, meu candidato é Ciro. Mas Lula arrebata. Sou um brasileiro típico. Voto em Lula. Rio de Janeiro inteligente, vote em Marcelo Freixo! Nada de falsas nuances”.

A fala de Caetano Veloso, embora curta, guarda ainda uma outra provocação a Ciro, já que o ex-governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, é fundador do PDT, partido do candidato.

Ciro, por outro lado, tem reagido à campanha pelo voto útil. Nesta segunda feira, 26, ele convocou seus apoiadores para um “manifesto à nação” para afirmar que sua candidatura está mantida, apesar das pressões que tem sofrido para retirar a candidatura e apoiar Lula já no primeiro turno. O pedetista disse que tem sido vítima de uma “destruição de imagem” por suas críticas ao ex-presidente.

