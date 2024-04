Caetano e Bethânia anunciam novas datas de turnê: ‘Última oportunidade’

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Quem ainda não conseguiu ingresso para a aguardada turnê conjunta de Caetano Veloso e Maria Bethânia poderá tentar a sorte pela última vez: a dupla divulgou nessa quinta-feira, 11, mais cinco datas do giro, e descartou a possibilidade de adicionar mais apresentações no futuro. “Aqui estão as novas e ÚLTIMAS datas da #CaetanoEBethâniaTour”, enfatizou Caetano.

As novas apresentações acontecerão em Curitiba (21/09, na Pedreira Paulo Leminski), Recife (25 e 26/10, no Classic Hall), Fortaleza (16/11, na Arena Castelão) e São Paulo (18/12, no Allianz Parque). A pré-venda para clientes Banco do Brasil Ourocard começa às 10h da manhã dessa sexta-feira, 12, no site da Ticketmaster Brasil, ou ao meio-dia nas bilheterias oficiais, e vai até o sábado, 13. As vendas para o público geral terão início na segunda-feira, 15, a partir das 10h da manhã no site oficial e meio-dia nas bilheterias oficiais.

O giro começa em agosto, no Rio de Janeiro, e vai até dezembro, com o encerramento em São Paulo. O show que aconteceria em Belém, no dia 29 de setembro (domingo). Exceto pelas apresentações na capital carioca, todas as outras vão acontecer em estádios. Como era de se esperar, o interesse pela dupla está alto: até o momento, já são sete datas esgotadas, e o show que aconteceria em Belém no dia 29 de setembro (domingo), foi alterado para o sábado, dia 28, e transferido para o Estádio Mangueirão “para atender a imensa demanda de público e garantir maior conforto”.

Para além do gigantismo dos shows, que deverão ter lotação média de 60.000 pessoas, a turnê também terá outra importante marca — esta será a primeira vez que os irmãos farão show juntos em 46 anos.

