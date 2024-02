Beyoncé anuncia novo parte 2 de ‘Renaissance’ e divulga duas músicas; ouça

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Beyoncé surpreendeu os fãs com o anúncio da segunda parte do projeto Reinaissance. Durante o intervalo do Super Bowl, a grande final do futebol americano, a artista revelou a data de estreia de Renaissance, Act II, e de quebra, ainda liberou duas faixas inéditas: Texas Hold’ Em e 16 Carriages.

O álbum será uma continuação de Renaissance, Act I, e será lançado em 29 de março. A nova estética, agora, será country, com a cantora aparecendo nos dois clipes já lançados, com chapéu de cowboy.

No teaser do projeto, Beyoncé surge dirigindo um carro e deixando para trás um grupo de texanos perdidos.

Assista aos vídeos abaixo:

Continua após a publicidade