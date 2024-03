Artista imagina como os Mamonas Assassinas estariam hoje; veja as fotos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

No último sábado, 2, completou-se 28 anos da morte dos integrantes da banda Mamonas Assassinas após o avião em que eles estavam cair na Serra da Cantareira, em São Paulo. Os músicos, que ganharam recentemente uma cinebiografia, estavam no auge do sucesso, lançado apenas um álbum e em seus vinte poucos anos.

Com o auxílio da inteligência artificial, o artista digital Hidreley Dião imaginou como Dinho, Bento Hinoto, Sérgio Reoli, Samuel Reoli e Júlio Rasec estariam hoje, já cinquentões. “Fiz a progressão de idade deles há dois anos, mas muita gente ainda não viu, por isso para homenagear o dia, fiz um novo trabalho”, escreveu o artista no Instagram.

Confira:

