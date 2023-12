Aos 81 anos, saiba como serão as “férias radicais” de Caetano Veloso

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Aos 81 anos, o cantor e compositor Caetano Veloso anunciou em suas redes sociais que vai tirar “férias radicais” e pediu que ninguém o convide para nada, “sobretudo aqueles que sabem que mais me tocariam com seus chamados.”

O músico entrará de férias após três shows que fará em Salvador neste final de semana da turnê Meu Coco. O músico não informou quando voltará de férias, sugerindo que a pausa também poderá ser uma aposentaria.

“Chego à minha Bahia e logo faço série de três shows do Meu Coco na Concha. Tenho 81 anos e venho de uma série de atividades super puxada. Peço aos meus amigos, colegas, conhecidos e desconhecidos que considerem minha decisão de descansar o que me é necessário”, escreveu.

“Depois dos shows na Concha entrarei em período de férias radicais. Peço que não me convidem para atividades públicas, participações, conceder entrevistas ou emitir opiniões, gravar vídeos, escrever releases e outros textos ou qualquer outra atividade, sobretudo àqueles que sabem que mais me tocariam com seus chamados. Que tenhamos um feliz verão”, finalizou o músico.

