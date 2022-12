O que há por trás da aproximação de Caetano Veloso com a música gospel

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Há dois universos musicais bastante distintos no Brasil e que mobilizam milhões de ouvintes – mas que raramente dialogam entre si: a MPB e a música gospel. É como se os dois públicos se rechaçassem, sem nem mesmo dar a oportunidade de cada lado ouvir o que cada um tem para oferecer. Essa distância física e cultural se acentuou nos últimos anos, mimetizando na música a polarização que ocorreu na política. Enquanto artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque se tornaram estrelas alinhadas com a esquerda, os astros do gospel se transformaram em porta-vozes da direita, especialmente após a cooptação do segmento por Jair Bolsonaro. Mas não precisa ser assim. Neste domingo o pastor evangélico Kleber Lucas e Caetano Veloso deram um importante passo para acabar com essa separação ao divulgarem a regravação de um dos grandes sucessos de Lucas, a música Deus Cuida de Mim. Kleber é um dos mais importantes nomes do gênero, dono de um Grammy latino de melhor álbum de música cristã em língua portuguesa e milhões de discos vendidos.

De certa forma, a aproximação de Caetano, que por anos afirmou ser ateu, reflete também o movimento que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fez durante a campanha, ao se aproximar desse público com a publicação da Carta aos Evangélicos e pregando a união entre todos. Kleber, inclusive, foi anunciado nesta segunda-feira, 5, como uma das atrações da festa de posse de Lula, em 1 de janeiro, em Brasília, junto com outro ídolo evangélico, o pastor Leonardo Gonçalves.

No Brasil, a música gospel sempre foi vista – por quem não é evangélico – com desdém, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, onde o gospel influenciou astros como Elvis Presley e ajudou, inclusive, a formatar o que é o rock and roll hoje. A música gospel brasileira é riquíssima e repleta de talentos que em raríssimos casos conseguem furar a bolha, como Aline Barros, Bruna Karla, Fernanda Brum e Ana Paula Valadão. Já estava mais do que na hora, portanto, de uma parceria entre astros do gospel com ídolos da MPB acontecer.

O necessário diálogo entre o gospel e a música secular vem em boa hora. O gigantesco passo que Caetano Veloso e Kleber Lucas deram ajuda a unir o Brasil rachado entre esquerda e direita. A música, como se sabe, tem esse poder. Ao ser questionado neste domingo, 4, em entrevista ao Fantástico, sobre a razão que lhe fez gravar uma música gospel, a resposta de Caetano foi curta e reveladora: “foi Deus”. Enquanto Gilberto Gil cantava que “andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar”, Caetano jamais se rendeu aos mistérios do divino. Mas, é como diz a letra de Deus Cuida de Mim: “Eu preciso aprender mais de Deus / Porque Ele é quem cuida de mim”.