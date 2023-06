Anitta na Croácia: o misterioso roubo de relógio valioso

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Anitta contou nas redes sociais que teve o relógio roubado durante sua viagem à Croácia. “Ontem quando a gente saiu entraram na nossa casa e roubaram nossas coisas. Nossas não, né? As minhas, porque entraram no quarto de todo mundo e resolveram roubar só a boneca aqui”, relatou ela nos stories do perfil QGdaAnitta, que usa para interagir com os brasileiros.

O modelo roubado é um Ballon Bleu, da relojoaria francesa Cartier, vendido pelo site da marca por 80,5 mil reais. A artista chegou a postar uma foto da peça na sua conta principal do Instagram, mas apagou em seguida. “Se você estiver na Croácia (ou outro país na fronteira) e alguém tentar te vender esse relógio… ele foi roubado de mim. Obrigada”, escreveu em inglês na postagem deletada.

A cantora também usou a rede dedicada aos brasileiros para tranquilizar os fãs, disse que está bem e segue aproveitando a viagem apesar do incidente. “Agora a gente vai continuar vivendo a vida feliz porque não tem o que fazer. Agradecer que estamos vivos, com saúde. Coisas, a gente compra novas, porque a gente trabalha muito. É isso, tudo bem, vamos só ser feliz”, relatou ela durante uma viagem de barco com Lexa e Juliette.

https://twitter.com/mabe_tata/status/1668956611635814402