Anitta mira mercado asiático e lança música em inglês com grupo coreano

Anitta já canta em português, espanhol e inglês, e até se aventurou no francês e no italiano em algumas ocasiões, investindo em uma carreira internacional que não quer deixar nenhum continente de fora. Torre de Babel do pop-funk, ela agora chega a um novo mercado com a canção Back for More, sua colaboração com o grupo coreano Tomorrow X Together (TXT), lançada na madrugada desta sexta-feira, 15 de setembro.

Na música, a cantora se une aos cinco membros do grupo de K-Pop para cantar em inglês e espanhol sobre um relacionamento intermitente marcado por recaídas, com direito a um verso só seu. Versátil, a faixa mistura percussão, baixo e guitarra do pop convencional com batidas do funk brasileiro e jeito de reggaeton, ritmo que marca as empreitadas de Anitta no mercado latino-americano. Além da faixa, um clipe filmado em um palco minimalista foi divulgado no canal oficial da banda, cheio das coreografias precisas que marcam a indústria do K-Pop.

O lançamento ocorre meros dois dias após a primeira apresentação do single, que ocorreu no palco da premiação MTV Video Music Awards. Nela, Anitta ainda fez seu próprio show-solo com Used to Be e Funk Rave — ambas de seu futuro álbum — e saiu vitoriosa pelo segundo ano consecutivo na categoria “Melhor Clipe Latino-Americano”, fazendo questão de reforçar: “Quero agradecer a mim mesma, porque trabalho muito duro”, afirmou com o troféu na mão antes de mencionar sua equipe no discurso.

