A surpreendente reação de Anitta após vencer pela segunda vez o VMA

A cantora Anitta fez história nessa terça-feira, 12, ao levar pela segunda vez o prêmio de Melhor Videoclipe Latino, do Video Music Awards (VMA), da MTV americana, em cerimônia realizada em Newark, nos Estados Unidos. A artista ganhou com o clipe da música Funk Rave e venceu astros de peso como Bad Bunny, Shakira e Rosalía.

No ano passado, Anitta já havia vencido na mesma categoria com Envolver, que atingiu o topo das paradas mundiais do Spotify. “Eu não consigo acreditar. Brasil, nós estamos aqui de novo. De novo. Pela segunda vez”, disse Anitta em seu discurso. “Muito obrigada aos meus fãs. Sem vocês, eu não seria nada. Devo a vocês tudo o que tenho. Agradeço a mim. Quero agradecer a mim porque trabalhei muito. E mais uma vez, ao funk brasileiro. Vocês estão ouvindo funk brasileiro. Vão ouvir funk no mundo todo agora. Isso é só o começo. O funk brasileiro está aqui para ficar”, finalizou.

Durante a cerimônia, a cantora apresentou três músicas no palco: Funk Rave, Casi Casi e Used To Be, de seu novo disco, Funk Generation: A Favela Love Story. No final da premiação, já no camarim, a artista se surpreendeu ao ver que sua música encerrou a programação e dançou acompanhando a música na TV.

CONGRATULATIONS, @ANITTA! She took home the #VMA for Best Latin for the second year in a row 🚀 pic.twitter.com/Jaa5mQuEXQ — Video Music Awards (@vmas) September 13, 2023

Reação de Anitta ao ver que o #VMAs encerrou com "Funk Rave". pic.twitter.com/7iFx2FIV1G — Rede Anitta | Fan Account (@RedeAnittaBRs) September 13, 2023