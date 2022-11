Anitta celebra indicação ao Grammy: “Maior conquista que poderia imaginar”

Logo após ter sido indicada ao Grammy na categoria de artista revelação, a cantora Anitta celebrou no Twitter a conquista. “Uau! Uau Uau Uau. Nunca na vida eu imaginaria esse momento chegando. Eu sou do Brasil galera. Quer dizer… uau! Estou sem palavras. Obrigado, obrigado, obrigado. Grata para sempre. Ganhando ou perdendo, essa é a maior conquista que eu poderia imaginar”, escreveu a artista, em inglês.

Anitta disputará o gramofone dourado com Domi & JD Beck, Latto, Måneskin, Molly Tuttle, Muni Long, Omar Apollo, Samara Joy, Tobe Nwigwe e Wet Leg. No último domingo, a cantora já havia vencido o European Music Awards (EMA) na categoria de melhor artista latina. No próximo domingo, ela se apresenta no American Music Awards (AMA), onde foi indicada na categoria de melhor artista feminina.

Wow! Wow Wow Wow… never in life I would imagine this moment coming. I'm from Brazil guys… I mean .. wow! Speechless. Thank you, thank you, thank you… grateful forever. Winning or losing this is the biggest achievement I could ever imagine. pic.twitter.com/XZaUSAeKaL

