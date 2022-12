Andrea Bocelli a VEJA: “Sem fé, não há sentido para a vida”

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Desde 2009, quando lançou o álbum de canções natalinas My Christmas, o tenor italiano Andrea Bocelli também virou sinônimo das festas de fim de ano. Em 2022, o cantor voltou ao tema, desta vez em parceria com seus dois filhos, Matteo, de 25 anos, e Virginia, de 10, no álbum A Family Christmas. O disco mescla canções em inglês com clássicos natalinos latinos, como Feliz Navidad, Buon Natale e Il Giorno Più Speciale.

Andrea e os dois filhos conversaram por videoconferência com a reportagem de VEJA e falaram sobre a gravação do álbum em família e da fé cristã. Matteo falou ainda sobre sua participação no álbum Sì e do novo disco, que ele está gravando. Matteo e Andrea cantam juntos em Have Yourself a Merry Little Christmas. O jovem também um dueto com a irmã Virginia em Happy Xmas (War is Over), antes de fazer um solo em I’ll Be Home For Christmas, que encerra o álbum.

Já Virginia, que fala inglês fluente aos 10 anos, faz sua estreia em um álbum musical. Ela já havia emocionado os fãs de Andrea em 2020, quando cantou Hallelujah, de Leonard Cohen, também em um concerto natalino, no Teatro Regio di Parma. Confira a seguir os principais trechos do bate-papo.

O senhor é muito religioso. Como lida com a fé? É quase impossível achar sentido para a minha vida se eu não tivesse a minha fé. O contrário é a vida simplesmente acabar – e isso seria uma piada de mau gosto do destino. Não acho que seja possível que tudo acabe depois da morte. Temos que agradecer ao Criador.

Como o senhor se sentiu ao cantar músicas religiosas com seus filhos? Os sentimentos estão ligados à beleza das canções. Não é apenas cantar com meus filhos e, sim, a oportunidade de cantar músicas extremamente bonitas, inspiradoras e que possam trazer alguma alegria, esperança e leveza no Natal para muitas famílias ao redor do mundo.

Como são as celebrações de Natal na família Bocelli? Natal é a celebração mais importante do ano. Tenho tentado transmitir isso para os meus filhos. Celebramos o nascimento do Salvador, Jesus Cristo. Este é o dia de comemoração dos cristãos. Começamos o dia indo à igreja para a missa de manhã. Cantamos juntos na igreja, claro, canções de Natal. Quando voltamos para casa, na hora do almoço, tocamos o nosso primeiro disco de Natal, gravado há alguns anos e que teve um inesperado sucesso. Até o ano passado ouvíamos esse disco. Agora, que gravamos um novo, ouviremos o novo.

Na Páscoa de 2020 o senhor cantou no Domo de Milão vazio no auge da pandemia. O que sentiu naquele momento? Quero deixar claro que não foi um show. Foi uma oração que eu queria fazer naquela cidade – e que foi símbolo da pandemia para nós – a todos que quiseram se juntar a mim naquela oração e momento sofrido. Penso que esse problema está indo embora. A vida é assim. Depois de um desafio, você encontra outro. E sempre tem que estar pronto. A fé desempenha um papel muito importante para enfrentarmos esses momentos.

Virgina, você já cantou Hallelujah com seu pai em um show recente. Que lições musicais seu pai já te deu? Cantar com o meu pai foi uma honra. Eu estava muito animada em cantar Hallelujah. Mas este ano é especial porque estamos fazendo um álbum de Natal. Em segundo lugar, o Matteo, meu irmão, também está conosco. Cantar com outros membros da família é mais confortável e divertido. Acho melhor do que cantar sozinha. Muitas pessoas não conseguem fazer o que amam com a família. Eu sou muito grata por isso. Meu pai nos ensinou tudo o que sabemos e nos deu tantas dicas. Eu estou aberta a todo tipo de música. Gosto mais de ouvir música pop porque a ópera é, para mim, muito difícil de entender, mas eu gosto de ir ao teatro e assistir ópera.

Matteo, você lançará um novo álbum em breve. Como lida com a pressão de ter um pai famoso? Não me incomoda. Acho que quando você ama o que faz, não precisa ter medo de nada. Eu amo fazer música e isso me faz feliz. Esse é o ponto principal. Entendo, é claro, que existe muita expectativa das pessoas porque meu pai significa muito para elas. E eles podem achar que eu tenho que estar no mesmo nível que ele. O que quero é ter a liberdade de experimentar sem ter todo esse tipo de expectativa. Sei que faz parte do jogo eu não poder errar, mas vão ter que aceitar os meus erros dentro do possível. Estou curtindo essa linda jornada. Estou trabalhando, já fiz 80 músicas. Preciso escrever mais e vou fazer isso no início do ano que vem. Espero lançar meu novo álbum ainda no verão de 2023.

Matteo, o que aprendeu de canto com seu pai? Quase tudo o que sei, aprendi com o meu pai. A nossa primeira abordagem é a imitação. Aprendi muito com ele ouvindo-o cantar ópera. Imitando o jeito de cantar. É claro que ele também me deu sugestões. Ele também nunca parou de aprender e eu tento tirar o máximo que posso dele. Ao mesmo tempo, eu preciso trabalhar minha voz sozinho porque voz não é um instrumento que seja visível como um piano ou violino.