Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, morre aos 51 anos

O cantor e compositor Anderson Leonardo, de 51 anos, vocalista do grupo de pagode Molejo, morreu nesta sexta-feira, 26. Ele sofria de câncer na região inguinal desde 2022 e estava internado na UTI do Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada nas redes sociais do grupo.

“Nosso guerreiro Anderson Leonardo lutou bravamente, mas foi infelizmente vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao Molejo. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos”, diz o texto publicado nas redes sociais.

Conhecido por seu bom humor, o músico carioca formou, com Andrezinho, Claumirzinho, Lúcio Nascimento, Robson Calazans e Jimmy Batera, um dos grupos de pagode mais conhecidos do Brasil, com canções satíricas e sacadas como dizer que o “Molejo era melhor que os Beatles”. Entre os sucessos do grupo estão músicas como Cilada, Caçamba, Brincadeira de Criança e Dança da Vassoura. Entre as canções registradas em seu nome no Ecad, constam 118 músicas, inclusive de outros grupos, como Cohab City, sucesso do Negritude Junior.