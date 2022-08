Amazon se desculpa por ‘sacrilégio’ contra banda lendária do rock

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A Amazon Music se desculpou com os britânicos por apagar um mural de Ian Curtis, vocalista da banda Joy Division, na cidade de Manchester, na Inglaterra. O sacrilégio foi feito para divulgar o novo álbum do rapper Aitch. “Estamos trabalhando com Aitch para restaurar ou substituir o mural original de Ian Curtis assim que possível. Nossos pedidos de desculpas a todos que estão justificadamente chateados.”, escreveu a empresa em uma postagem nas redes sociais.

A resposta surgiu depois que a mudança despertou uma onda de comentários indignados nas redes sociais. Isso porque Ian Curtis, que se matou em 1980, aos 23 anos, era ídolo da Joy Division, banda nativa da cidade. A morte trágica fez de Curtis uma espécie de mártir, alçando a destruição do mural a contornos religiosos. “Isso nunca deveria ter acontecido. Ele não deveria ter sido colocado nessa posição. Ian é um ícone da nossa cidade. O mural deve ser totalmente restaurado e deixado em seu lugar por sua memória. Obrigado a todos por mostrarem o que Ian significa para nós”, disse o prefeito Andy Burnham em uma postagem no Twitter.

O mural apagado foi criado, originalmente, em 2020, para marcar o início do festival Headstock, evento de música em defesa da saúde mental. A pintura, feita pelo artista Akse 19, foi inspirada em uma imagem registrada pelo fotógrafo Philippe Carly durante uma apresentação em Bruxelas, na Bélgica, em 1979, um ano antes de Curtis cometer suicídio. “Não é preciso muito bom senso para entender que este mural deveria ter permanecido ali pelo o que representava e e ainda representa”, escreveu o artista.

O próprio Aitch, também de Manchester, e cuja divulgação acabou substituindo o mural de Curtis, disse que não sabia que a imagem do vocalista do Joy Division seria apagada, e que sua equipe está trabalhando para consertar o estrago. “De jeito nenhum eu iria querer desrespeitar um herói local como o Ian”, escreveu. A Amazon, por sua vez, jogou a culpa para a agência de publicidade. “Sem o nosso conhecimento ou de Aitch, a parede que a agência escolheu para a nova obra já tinha um mural – em homenagem ao falecido e grande Ian Curtis. Assim que soubemos disso, pedimos para interromper a produção”, escreveu a empresa.