A vitória de Viola Davis que a põe entre as maiores artistas de Hollywood

A atriz Viola Davis, ganhou neste domingo, 5, o Grammy na categoria melhor audiobook por sua narração de sua autobiografia Finding Me. Com a vitória, ela entra para o seleto grupo dos Egot, acrônimo usado para definir os artistas premiados no Emmy, Grammy, Oscar e Tony, as quatro principais premiações dos Estados Unidos da TV, música, cinema e teatro.

Com a vitória, Viola torna-se a 18ª pessoa a conquistar os quatro troféus, numa lista que tem astos como Audrey Hepburn, Andrew Lloyd Webber, John Legend, Mel Brooks e Whoopi Goldberg.

Viola ganhou o Emmy em 2015 por sua atuação na série How To Get Away With Muder. O Oscar veio em 2017 de melhor atriz coadjuvante em Um Limite Entre Nós. Já o Tony, ela ganhou em duas ocasiões: em 2001 por King Hedley II e em 2010 por Fences.