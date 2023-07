A verdadeira – e chocante – causa da morte de Lisa Marie Presley

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Única filha de Elvis Presley e fruto do casamento do músico com Priscilla Presley, Lisa Marie Presley morreu aos 54 anos em 12 de janeiro deste ano, sob suspeita de ter sofrido um ataque cardíaco. Entretanto, um novo relatório de autópsia do escritório do legista das autoridades de Los Angeles revelou que a artista, na verdade, teve complicações decorrentes de uma cirurgia bariátrica feita há vários anos. O procedimento provocou uma obstrução em seu intestino delgado.

O relatório diz que a Lisa Marie teve uma complicação considerada comum para quem se submete à bariátrica e que ela teria reclamado de dores de estômago no início do dia de sua morte. A herdeira de Elvis morreu em um hospital de LA após ter sofrido uma parada cardíaca e sido socorrida às pressas. Ela foi enterrada em Graceland, a casa onde vivera com seu pai quando criança e que se tornou um museu — atração turística e santuário para os fãs de Elvis.

