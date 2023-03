A surpreendente parceria de Anitta com o sensível Jão

Apesar de ter decolado na carreira internacional — com direto à indicação ao Grammy de artista revelação — Anitta não deixou de lado a música brasileira e seus conterrâneos. A cantora acaba de anunciar uma nova parceria com Jão, que ganhou fama como um dos expoentes da sofrência pop no país. Em 2021, o cantor de 27 anos virou fenômeno no TikTok com a canção Idiota, revelação que o levou até os palcos do Lollapalooza e conquistou shows esgotados em território nacional. A colaboração com Anitta é o primeiro trabalho de Jão após o disco Pirata. Intitulada Pilantra, a nova faixa será lançada no domingo, 12, às 21h, junto de um clipe.

Confira o teaser divulgado pelos artistas em suas redes sociais: