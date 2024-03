A simbologia das pedras preciosas no álbum de Shakira sobre o divórcio

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Depois de sete anos sem álbuns novos, a cantora Shakira lançou na última semana Las Mujeres Ya No Lloran (As Mulheres Já Não Choram, em tradução literal), disco em que reflete sobre as dores da separação e seu processo de reconstrução após o divórcio do jogador espanhol Gerard Piqué. Disponível nas plataformas de streaming musical, o trabalho tem quatro capas distintas — diamante, rubí, esmeralda e safira — todas inspiradas em pedras preciosas, que têm um significado especial para a cantora.

Em entrevista ao Fantástico no último domingo, Shakira explicou que as fotos em que aparece chorando lágrimas de diamantes ou deitada em uma cama de esmeraldas infinitas não foram feitas pensando em ostentação, mas num simbolismo relacionado à sua vida e às músicas do novo trabalho. “Cada pedra preciosa representa a fortaleza e a resiliência das mulheres. Na criação das músicas desse álbum, eu passei por um processo de alquimia. Um alquimia de transformação da dor em resiliência. Tudo isso eu tive de procurar dentro de mim para me reconstruir”, explicou a colombiana.

Lançado no dia 22 de março, o disco é composto por dezesseis músicas, algumas das quais foram lançadas anteriormente como singles. Entre as canções de maior sucesso está Bzrp Music Sessions, Vol. 53, que detalha as traições de Piqué. Com uma energia de desabafo sincerão, a canção contém visíveis indiretas para o ex-jogador do Barcelona. “Sou grande demais para você, é por isso que você está com uma garota igual a você”, canta em um trecho, emendando uma menção a Clara Chía Mari, de 23 anos, apontada como pivô do término. “Você trocou uma Ferrari por um Twingo”.

Segura de si, a cantora disse que chegou ao fundo do poço com a descoberta de traições do marido e o divórcio, e precisou se reconstruir. “Eu estava totalmente desmoronada, no chão, tive de recolher minhas peças e reconstruir a mim mesma”, relatou ela, que se mudou de Barcelona, na Espanha, para Miami, nos Estados Unidos, com os filhos Milan e Sasha, fruto do relacionamento de onze anos com o jogador espanhol. Agora se diz preparada para colocar o pé na estrada. “Estou me sentindo com muito energia, com muito desejo de trabalhar, começar uma turnê, voltar ao Brasil”, disse ela, dando esperanças aos fãs.