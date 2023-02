A saia-justa de Glória Maria que quase melou entrevista com Madonna

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A jornalista e apresentadora Glória Maria, que morreu nesta quinta-feira, 2, aos 73 anos, se notabilizou pelas entrevistas com grandes nomes da música. E enfrentou alguns perrengues para conseguir. Em uma delas, com Madonna, foi preciso muito jogo de cintura para evitar uma saia-justa com a cantora.

A apresentadora contou que, poucos antes de entrevistar a diva, foi avisada de que só teria quatro minutos com ela, o que a deixou nervosa. Ao encontrar Madonna, Glória já foi logo abrindo o jogo: “Madonna, eu tenho quatro minutos, vou errar no inglês, estou assustada, acho que já perdi os quatro minutos”, disse. A artista, conhecida por não ser uma pessoa muito receptiva com jornalistas, abriu um sorriso e foi só gentileza, dando a Glória Maria o tempo que ela precisasse. “Diziam que a Madonna era difícil. Foi antipaticíssima com a Marília Gabriela e debochou do seu inglês”, disse Glória ao Memória Globo.

Entre os outros artistas que já entrevistou, estão astros como Mick Jagger, Julio Iglesias, Elton John, Michael Jackson e Freddie Mercury. No caso de Michael Jackson, ela conversou com ele em 1996, quando ele veio ao país para gravar um videoclipe em uma favela do Rio de Janeiro. O músico aceitou apenas mandar um recado para os brasileiros. “É claro que o Michael Jackson não dá entrevistas porque ele precisa manter a imagem de um mito. Mas a gente pediu, pediu, e ele aceitou dizer uma palavra para os brasileiros. Michael, tell something to the Brazilian people”, disse Glóiria. “I love you, Brazil”, respondeu o cantor, dando um beijinho no rosto da jornalista.

Já a entrevista com Mick Jagger ocorreu em 1984, quando o cantor veio ao Brasil para gravar o clipe de seu primeiro trabalho solo, e para falar com Elton John ela viajou para a Inglaterra, em 2001, e foi a casa do músico. No papo os temas foram carreira, drogas e futebol.