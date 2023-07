A reviravolta na investigação do assassinato de Tupac Shakur

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Cerca de 27 anos depois do assassinato do rapper Tupac Shakur, baleado quatro vezes em seu carro, a polícia de Las Vegas cumpriu um novo mandado de busca. Segundo uma reportagem do site da revista Variety, a polícia revistou uma casa em Henderson, a poucos quilômetros da Las Vegas Strip, a principal avenida da cidade, como parte das investigações do homicídio.

Quando foi morto, em 7 de setembro de 1996, aos 25 anos, Tupac era um dos rappers mais famosos do mundo. Até o momento, ninguém foi preso pelo crime. As investigações ficaram paradas por anos, mas foram retomadas agora, apesar de a polícia não ter informado a razão das novas investigações.

Em 2012, dezesseis anos após a morte do rapper, as vendas de Shakur voltaram a subir após Dr. Dre e Snoop Dogg usarem um holograma do rapper em um show no festival de Coachella.

Siga