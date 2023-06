A notícia sobre a saúde de Rita Lee que fez Roberto de Carvalho desmaiar

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Marido e parceiro musical de Rita Lee, o multi-instrumentista Roberto de Carvalho, de 70 anos, contou em entrevista às Páginas Amarelas de VEJA que nos últimos meses de vida da cantora, morta no início de maio deste ano, os médicos haviam descoberto metástase no cérebro. O artista afirmou que ao saber da notícia, ele desmaiou.

“Com o tratamento, deletamos o tumor do pulmão, mas surgiram metástases nos brônquios e em outros lugares do corpo, como o famoso ‘Jair’, um tumor na lateral da barriga”, lembrou. “Quando achamos que haveria uma vitória, o médico me chamou num canto, longe da Rita, e disse: ‘Não tenho boas notícias. Metástase no cérebro’. Eu desmaiei. Apaguei.”, completou.

