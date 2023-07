A mensagem tocante de Madonna aos filhos e amigos após internação

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Há pouco mais de um mês, Madonna foi levada às pressas para o hospital em estado grave, preocupando fãs e familiares. Agora recuperada, a cantora usou as redes sociais para falar sobre o susto e exaltou o apoio dos rebentos. “Como mãe, você se envolve nas necessidades de seus filhos e nas doações intermináveis. Mas quando as coisas se inverteram, meus filhos estavam lá por mim. Eu vi um lado deles que nunca tinha visto antes e isso fez toda a diferença”, escreveu a cantora após atestar que o amor da família e dos amigos é o melhor remédio.

Madonna foi internada no dia 24 de junho com um quadro grave de infecção bacteriana — condição que, em certos casos, pode levar até à morte. A enfermidade a forçou a cancelar as datas americanas de sua turnê comemorativa Madonna Four Decades. Quatro dias depois, a cantora recebeu alta e passou a se recuperar em casa. Nesse período, recebeu constantemente o carinho dos amigos e familiares.

Em uma das fotos que ilustram a publicação, a rainha do pop posa com uma polaroide clicada por Andy Warhol que retrata Keith Haring vestindo uma jaqueta decorada com o rosto de Michael Jackson. “É um triângulo perfeito de brilhantismo. Artistas que tocaram tantas vidas, inclusive a minha. Chorei quando abri este presente porque percebi como sou sortuda por estar viva. E como sou feliz por ter conhecido essas pessoas e tantas outras que também já se foram”, escreve ela, agradecendo o empresário e amigo de longa data Guy Oseary pelo presente.

Além do presente, a publicação também tem fotos de Madonna ao lado de dois de seus seis filhos, a primogênita Lourdes Leon (26) e David Banda (17). Além deles, a cantora também é mãe de Rocco Ritchie, de 22 anos, Mercy James, também de 17, e das gêmeas Stella e Estere, de 10 anos.

