A homenagem dos filhos de Michael Jackson ao rei do pop

A morte de Michael Jackson, o rei do pop, completou 14 anos neste domingo, 25 de junho. Prince e Paris Jackson, dois de seus três filhos, resgataram memórias do pai nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, Prince Michael Jackson II, o caçula de 21 anos, compartilhou uma foto em que aparece ainda bebê no colo do cantor. “Sinto sua falta, pai”, diz a postagem, que também acompanha a música Gone Too Soon — cantada pelo próprio Michael. Já Paris-Michael Katherine Jackson, atualmente aos 25 anos, postou uma fotografia antiga em que o americano está escondido atrás de uma cortina e segurando uma placa escrita “Eu te amo”. O filho mais velho, Michael Joseph Jackson Jr., de 26 anos, não se manifestou publicamente.

Michael Jackson morreu aos 50 anos após sofrer uma parada cardíaca em casa.