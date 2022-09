A frase que metaleiro soltou no Rock in Rio que Bolsonaro não queria ouvir

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

“Tem gente que anda de lado, tem gente que anda de bíblia, que anda com arma e que anda fardado. Gente do bem que dá a alma ao diabo. Respeito é para quem tem, sabota [Sabotage] falou tá falado”, soltou Cannibal, o vocalista do Devotos, durante a apresentação ao lado do Black Pantera no Rock in Rio nesta sexta-feira, 2. A mensagem soou como indireta ao presidente Jair Bolsonaro (PL), aos militares e aos cidadãos de bens que portam armas de fogo.