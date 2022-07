A Finlândia quer ser a pátria mundial do heavy metal – com ajuda do Brasil

Surgido na Inglaterra e nos Estados Unidos no início dos anos 1970, o heavy metal floresceu mesmo nos últimos anos, quem diria, foi nos países nórdicos. A Finlândia, país com o maior número de bandas de heavy metal per capita do mundo, com 60 a cada 100.000 habitantes, o ritmo tem apoio do Ministério da Educação e Cultura e até a primeira-ministra, Sanna Marin, já declarou seu amor pelo heavy metal.

Um concurso criado para encontrar a melhor banda de heavy metal da Finlândia está mirando seus esforços na América Latina, com o objetivo de conquistar corações e mentes dos metaleiros do continente. Intitulado Come To Latin America, o concurso abriu uma votação online para a escolha entre três bandas emergentes: Luna Kills, Noira e Where’s My Bible. As três bandas foram selecionadas após uma votação de um júri formado por músicos e profissionais ligados ao mercado da música. O vencedor assinará um contrato de distribuição com a gravadora Nuclear Blast, uma das maiores do mundo no ramo. Além de uma turnê pela América Latina.

“O mercado de música em rápido crescimento da região também está atraindo novas bandas. Além disso, eles têm uma base de fãs leais na América Latina, o que cria uma forte plataforma para o sucesso. O intercâmbio cultural é especialmente importante agora, dada a instabilidade que vivemos na Europa, levando os artistas a terem incertezas em vários sentidos”, disse em comunicado oficial o ministro da Ciência e Cultura da Finlândia, Petri Honkonen.

Ouça as bandas finalistas abaixo: