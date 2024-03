A cruzada de Olivia Rodrigo em defesa do aborto e métodos contraceptivos

Aos 21 anos de idade, Olivia Rodrigo não tem medo de represálias, e se coloca como uma voz ativa na defesa dos direitos reprodutivos femininos. O ativismo ganhou visibilidade esta semana, quando a cantora disponibilizou um kit com pílula do dia seguinte, camisinha e folhetos informativos sobre aborto e contracepção para fãs que compareceram ao show da turnê Guts no estado do Missouri, nos Estados Unidos. Essa, no entanto, não é à primeira — nem a única — ação da cantora em prol da causa.

Logo que anunciou a GUTS Tour, Olivia lançou também o Fund 4 Good de Olivia Rodrigo, uma iniciativa global “comprometida em construir um futuro com equidade e justo para todas as mulheres, meninas e pessoas que buscam liberdade na saúde reprodutiva.” Com isso, uma parte dos lucros com a venda de ingressos da turnê são revertidos para a instituição, que redistribui os recursos para fundos que garantem o acesso legal ao aborto no país, para “garantir que aqueles mais afetados pelo racismo sistêmico, misoginia e barreiras de saúde possam obter os cuidados reprodutivos que merecem”, diz o site da iniciativa.

O projeto colocou Olivia em contato com diversas instituições locais, que desenvolvem ações na passagem da cantora por suas cidades. No Missouri, por exemplo, a distribuição dos contraceptivos de emergência foi feita em parceria com a Right by You, instituição que ajuda a cobrir os custos e conecta jovens do Missouri à iniciativas que garantem o acesso ao aborto legal fora do estado, fornece métodos contraceptivos de graça e informações sobre direitos reprodutivos. Os kits estavam à disposição em um stand no show, e quem passava por lá recebia informações sobre contracepção e direitos reprodutivos. Stephanie Kraft Sheley, diretora do projeto, disse que Olivia não solicitou especificamente a distribuição das pílulas, mas que convidou o órgão para desenvolver ações no show, e que espera que a ação inspire outros artistas.

For those wanting to know:

👉🏽 @TextRightByYou brought the EC and we helped pass it out at @oliviarodrigo last night. This is a normal part of their programming and what many abortion funds do when they table. Olivia supports @AbortionFunds but orgs are doing the hard work. pic.twitter.com/ehlG7ylfUa — Missouri Abortion Fund (@MOAbortionFund) March 14, 2024

It’s brutal out here in Missouri, but we are here for abortion access and hand out Plan B with @TextRightByYou https://t.co/Rd7fc0b1xG — Missouri Abortion Fund (@MOAbortionFund) March 13, 2024

As ações na turnê seguem um posicionamento já exposto por Olivia anteriormente. Em 2022, a cantora chamou Lilly Allen ao palco do Festival Glastonbury e entoou com ela a música Fuck You, dedicando-a aos membros da Suprema Corte que revogaram, um dia antes da apresentação, a lei Roe vs Wade, que garantia o direito ao aborto nos Estados Unidos de maneira ampla. “Estou devastada e aterrorizada que tantas mulheres e garotas vão morrer por causa disso”, disse ela à plateia.

Atualmente, com a queda da legislação nacional, o aborto é proibido ou restrito em 21 estados americanos, incluindo Missouri, onde é permitido apenas em casos de emergência médica, quando há risco de vida da gestante. Os republicanos do estado, inclusive, têm tentado retirar o financiamento da Planned Parenthood, que oferece cuidados de saúde reprodutiva como exames de DST e contracepção, e há o temor de que até métodos como a pílula do dia seguinte virem alvo dos conservadores em alguns locais.