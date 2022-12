Copa: A cantora pop acusada de atrapalhar Argentina, mas que virou talismã

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A vitória da Argentina em cima da França na Copa do Mundo arrancou lágrimas e sorrisos de uma multidão de torcedores apaixonados, mas teve um gostinho especial para uma hermana que faz sucesso no país: a cantora Martina Stoessel, mais conhecida como Tini. Namorada do meio-campista Rodrigo de Paul, a estrela, apelidada de “Anitta hermana”, foi apontada injustamente pela torcida como uma das culpadas pela derrota da seleção para a Arábia Saudita, na estreia durante a fase de grupos do torneio, por supostamente distrair o craque argentino. Agora, com a quebra do jejum de 36 anos sob a marcha dos pés habilidosos de Lionel Messi, a taça retornou aos hermanos, libertando, e inocentando, Tini dos ataques machistas que sofrera.

Em uma postagem nas redes sociais logo após a final, a cantora compartilhou uma foto de De Paul com a taça, e se declarou para o jogador: “Eu te amo e te admiro muito. Estou tão orgulhosa de você. Argentina campeã do mundo”, escreveu na legenda, recebendo o carinho do amado como resposta. “Te amo, amor da minha vida. Obrigada por tudo. Você é incrível”. Nos comentários, torcedores demonstraram entusiasmo com o casal, um tratamento bem diferente do ofertado no início do torneio. “O T Triplo T se transformou no terceiro título”, escreveu um usuário da rede, fazendo referência à música La Triple T, hit da cantora. “Peçam perdão a esta rainha”, disse outro. “Calaram a boca de alguns aguentando tudo em silêncio e apoiando um ao outro. Recompensa merecida”, comentou um terceiro.

Antes mesmo de ser campeão, De Paul já havia agradecido à cantora publicamente e defendendo a amada nas redes sociais. Em uma postagem de 10 de dezembro, um dia depois da vitória sobre a Holanda que levou a Argentina para a semi-final, De Paul compartilhou uma foto ao lado da namorada com uma legenda carinhosa. “Quando muitos se rebaixavam e repetiam besteiras, você pegou minha mão e disse que eu não estava sozinho. Obrigada por me acompanhar, por viver isso comigo, pela tua força diante das injustiças e por estar aqui. Em silêncio, mas sempre presente”, escreveu ele.

Filha de um produtor de TV, Tini ganhou fama em 2012 ao estrelar Violetta, série infantil do Disney Channel na América Latina. Com o fim da produção, seguiu o caminho trilhado por estrelas como Miley Cyrus e Demi Lovato, que migraram para a música pop. No caso de Tini, o ritmo é o reggaeton, favorito dos latinos, mas com letras que falam sobre os mesmos temas das colegas americanas: baladas, namoros e bebedeiras. Não por acaso, ela já é apontada no Brasil como uma “Anitta hermana”. Em agosto, aliás, lançou com a brasileira o hit La Loto, que já acumula 62 milhões de visualizações no YouTube.