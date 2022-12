A audiência do especial dos 15 anos de carreira de Luan Santana na Globo

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Na última terça-feira, 27, o programa especial Som Brasil, em comemoração dos 15 anos de carreira do Luan Santana, exibido pela Globo logo após a novela Travessia, teve uma audiência de 28 milhões de espectadores. A audiência deu à emissora três vezes mais gente do que a vice-líder no horário da exibição do programa, que foi ao ar na terça-feira, 27, na TV aberta.

O programa obteve 14,9 pontos (percentuais) e foi sintonizado por 31,8% dos televisores ligados no PNT, o Painel Nacional de TV da Kantar Ibope Media, que soma as 15 regiões metropolitanas de maior consumo do país. Nessa plateia, 9,3 milhões eram das classes A e B. No quesito idade, a maior fatia de público concentrou 7,5 milhões de telespectadores entre 35 e 49 anos, e 3,7 milhões na faixa de 15 a 29 anos de idade.

A maior audiência regional veio de Belém, onde a fatia de audiência alcançou 20,9 pontos percentuais de todos os domicílios com TV. No Recife, foram 17,2 pontos e no Rio, 16,9. Pelo Twitter, a repercussão gerou 10,1 mil tuítes.

O programa especial foi produzido pela mesma equipe do Conversa com Bial e Luan cantou hits de outros cantores, como Ainda Bem, de Marisa Monte e Arnaldo Antunes; Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, de Caetano Veloso; Amorfoda, de Bad Bunny; Can’t Help Falling in Love, de Elvis Presley.