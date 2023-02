A angústia de Selena Gomez ao se tornar a mulher mais popular do Instagram

Selena Gomez ultrapassou Kylie Jenner mais uma vez na briga por público nas redes sociais e se tornou a mulher mais seguida no Instagram — no momento, a atriz e cantora atingiu nada menos do que 382 milhões de seguidores, pouco mais de 2 milhões à frente da influencer. Paradoxalmente, Selena vem se mostrando cansada do clima hostil das plataformas digitais, e anunciou que vai se afastar do meio por um tempo. “Isso é um pouco bobo, eu tenho 30 anos, estou muito velha para isso”, disse em um vídeo ao vivo transmitido no TikTok na tarde de ontem.

Selena Gomez announces she’s taking a break from social media: “I’m gonna be taking a second from social media cause this is a little silly and I’m 30, I’m too old for this.” pic.twitter.com/LxWbSpxThj — Pop Base (@PopBase) February 23, 2023

Não é a primeira vez que Selena passa um tempo longe das redes. A motivação principal parece ser o burburinho que constantemente inunda o mundo virtual a cada vez que a atriz veicula algo que, aos olhos do público, pode ser considerado “polêmico”. Grande parte da comoção está relacionada ao ex-namorado, Justin Bieber, e à atual esposa do cantor, a modelo Hailey Bieber. Selena e Justin estiveram em um relacionamento ioiô entre 2011 e 2014, e foram vistos juntos pela última vez em 2017. No ano seguinte, Justin se casou, e desde então o fãs tentam atiçar uma suposta rixa entre as duas mulheres. Selena chegou a defender Hailey, pedindo para que os fãs parassem de atacá-la nas redes. Em outubro do ano passado, as duas se encontraram um evento e posaram juntas para fotos.

Nos últimos dias, porém, uma nova movimentação deu mais pano para a manga. Um vídeo publicado no TikTok mostra Hailey fazendo um gesto de vômito quando Taylor Swift é mencionada. Nos comentários, Selena defendeu a amiga de longa data: “Sinto muito, minha melhor amiga é e continua sendo uma das melhores do jogo”, escreveu. Foi o suficiente para causar barulho entre os fãs mais uma vez. Selena, que já estava limitando o tempo de uso das redes, conforme revelou à revista Vanity Fair, cansou-se de vez. “Estou muito feliz, sou tão abençoada, tenho os melhores amigos, os melhores fãs do mundo e não poderia estar mais feliz”, disse no vídeo do TikTok. “Estou bem. Não me importo, sou grande, amo quem eu sou. Vou tirar um tempo das mídias sociais, porque isso é um pouco bobo. E eu tenho 30 anos, estou muito velha para isso. Vejo vocês mais cedo ou mais tarde”, avisou Selena.