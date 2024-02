O que fazer com Joe Biden?

Ninguém se saiu melhor do que Ronald Reagan quando sua idade passou a ser cogitada como ponto fraco durante a campanha de 1984 para a reeleição. “Não vou transformar a idade em assunto de campanha. Não vou explorar, com objetivos políticos, a juventude e a inexperiência do meu oponente”, disse ele no segundo debate presidencial daquele ano. Até o adversário mencionado, o democrata Walter Mondale, caiu na risada, num momento de espontaneidade. Reagan vinha de um primeiro debate em que havia se saído mal, com frases inconclusivas. Aos 73 anos, era o americano mais velho a ocupar a Casa Branca, e a pergunta sobre idade, feita por um jornalista, questionava se ele teria o mesmo vigor que John Kennedy ao passar várias noites acordado, durante a crise dos mísseis, o momento mais perigoso da história da humanidade. Na verdade, Kennedy, assassinado aos 46 anos, tinha muito mais problemas de saúde do que Reagan. Sofria de doença de Addison, doença celíaca e hérnia de disco. Usava colete ortopédico e medicamentos em doses espantosas. O distúrbio endocrinológico hoje é visto como possível responsável pela aparência de pele bronzeada que contribuía para sua imagem de vigor.

Discutir a idade de um presidente, em especial quando ele não é nenhum octogenário saltitante como Mick Jagger, não tem nada de etarismo, o preconceito contra os mais velhos (às vezes, no sentido oposto, contra os jovens demais, como está acontecendo agora com o primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, de 34 anos). Será também um assunto no Brasil, quando o presidente Lula da Silva se aproximar da idade de Joe Biden na campanha pela reeleição. Dirigentes do Partido Democrata já desistiram de tentar transformar o presidente em vítima de adversários malvados e preconceituosos. Na verdade, entraram no modo pânico depois dos recentes tropeços do chefe. É claro que muitas cabeças pensantes vão especulando sobre as opções. Faltam apenas seis meses para a convenção democrata, nenhum outro aspirante em potencial teve tempo de montar uma campanha e ainda muita gente não esqueceu o precedente Lyndon Johnson. Em 31 de março de 1968, ele anunciou que desistia de tentar a reeleição. Apenas quatro dias depois, Martin Luther King foi assassinado. Em junho, caiu Bobby Kennedy, que havia lançado sua candidatura após a desistência de Johnson. Sem um nome carismático como Kennedy, os democratas escolheram o pouco inspirador vice-presidente Hubert Humphrey, derrotado por um certo Richard Nixon. Kamala Harris parece encarnar uma opção pior do que Humphrey: tão promissora como senadora, revelou-se inconsistente e impopular como vice de Biden. Tem 28% de aprovação.

Muitas e não declaradas esperanças democratas agora se voltam para duas mulheres: Michelle Obama, opção de última hora, e Jill Biden, a única pessoa a quem o presidente ouviria se houvesse um apelo para desistir. Aliás, já circulam as comparações com Nancy Reagan, que controlava fortemente os movimentos do marido em seu ocaso na presidência, quando passou a mostrar os primeiros sinais de Alzheimer. A tirada brilhante no debate presidencial, no final, mostrou ser mais uma frase de efeito. Como todos os humanos que vivem o suficiente para isso, Reagan também acabou entrando em declínio cognitivo.

