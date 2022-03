Um ex-prefeito, Lula e o lawfare

O uso do sistema judiciário para perseguir políticos fez dezenas de vítimas nos últimos anos no Brasil. Um dos casos mais emblemáticos aconteceu em 2018, quando o então prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, ficou preso por 93 dias sem provas e sem ser ouvido.

O livro “Golpe Derrotado”, do jornalista PH de Noronha, que será lançado nesta quinta-feira, 17, conta a história de Rodrigo Neves, do ex-presidente Lula e outros casos de políticos que sofreram com o chamado “lawfare”, quando a lei e os procedimentos legais são usados pelos agentes do sistema de justiça para perseguir quem seja declarado inimigo.

“No lawfare, o Direito sempre será usado para aproveitar um dos lados do conflito. Requer bons juristas, que sejam confiáveis e que percebam que é mais fácil derrubar um inimigo sem que o avião levante voo – promovendo, por exemplo, prisões, bloqueios, embargos etc. -, do que promover uma guerra direta”, explica a advogada Carol Proner, que dá depoimentos contundentes sobre o assunto no livro de PH de Noronha.

As críticas ao trabalho da Justiça e do Ministério Público atingiram seu ápice com o caso de Lula. O ex-presidente hoje tenta voltar ao poder depois de ter estampado capas de jornais e revistas sendo preso por meio de um processo que, mais tarde, foi reconhecido como irregular.

Da mesma forma que Lula, Rodrigo Neves tenta voltar à cena política e hoje é candidato ao governo do Rio de Janeiro e aparece em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto.

O livro que será lançado nesta quinta deve jogar luz sobre um problema que há tempos precisa ser resolvido no país: como a Justiça precisa se blindar para não ser usada como um instrumento de ameaças e de ataque em meio a brigas políticas.