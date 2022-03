Freixo e Castro estão empatados para governo do RJ

O deputado federal Marcelo Freixo (PSB) e o governador Cláudio Castro (PL) estão tecnicamente empatados na disputa pelo governo do Rio de Janeiro, mostra pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 15.

No primeiro cenário estimulado pelo levantamento, Freixo lidera com 24% das intenções de voto contra 23% de Castro. Em terceiro lugar vem Rodrigo Neves (PDT), com 10%, seguido por André Ceciliano (PT) e Felipe Santa Cruz (PSD), com 2% e Paulo Ganime (Novo), 1%. Brancos e nulos somam 30%. Não sabem e não responderam, 8%.

No segundo cenário, os dois favoritos estão empatados numericamente: Freixo e Castro têm 25%. Na sequência estão Rodrigo Neves, com 11% e Paulo Ganime, com 1%. Brancos e nulos são 30%. Não sabem e não responderam, 8%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 15 de março, com 1.500 entrevistas por telefone. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O registro é o RJ-00573/2022.