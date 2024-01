Presidente do TRE-DF vê tese de defesa do 8 de Janeiro sendo rejeitada

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Roberval Belinati, acredita que o judiciário não deve aceitar a tese de defesa dos golpistas do 8 de Janeiro que apontam posição política ou ideológica para justificar a destruição da sede dos Três Poderes.

“Cada um deverá responder pelas suas ações ilícitas, na medida de sua culpabilidade. Certamente que o Judiciário não aceitará como tese de defesa dos envolvidos a posição política, ou ideológica, para justificar a destruição do patrimônio público”, afirma Roberval Belinati.

Para o magistrado, o 8 de Janeiro serviu para “acordar o Brasil para agir para não permitir a ascensão do espírito antidemocrático”.

“A quebradeira dos edifícios da Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro, na verdade, fortaleceu as nossas instituições. Alertou sobre a necessidade de se fazer prevalecer o espírito democrático, para garantir o cumprimento da Carta Magna e a prosperidade da nação”, afirmou o juiz um ano após a tentativa de golpe.

Belinati já era presidente do TRE no ano de 2023 quando autoridades públicas do DF acabaram envolvidas no 8 de Janeiro, como o então secretário de segurança Anderson Torres e o próprio governador Ibaneis Rocha.

