Pré-venda para Caetano & Bethânia já vendeu mais de 80 mil ingressos

A pré-venda da turnê mais esperada do ano, Caetano&Bethânia, acabou de começar e já impressiona por números grandiosos. Desde às 20h30 do último domingo, 17, clientes Banco do Brasil com Ourocard Visa contam com pré-venda exclusiva online, gerando uma fila virtual no site de vendas Ticketmaster Brasil que atingiu picos superiores a 100 mil usuários simultâneos.

Com venda recorde, já foram comercializados mais de 80 mil ingressos até o momento. Em algumas cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, todos os ingressos disponíveis por setores para a pré-venda online já estão esgotados. Nas outras cidades, diversos setores também já estão esgotados na pré-venda online.

A partir do meio-dia desta segunda, 18, a pré-venda iniciou nas bilheterias oficiais para clientes Banco do Brasil com Ourocard Visa, quando mais ingressos de todos os setores em todas as cidades serão disponibilizados. Para o público geral, a venda começa no dia 20 de março, a partir das 10h na internet e ao meio-dia nas bilheterias oficiais – e, novamente, ingressos de todos os setores em todas as cidades serão disponibilizados.

SERVIÇO

As compras estão disponíveis somente em www.ticketmaster.com.br e nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço). Clientes Banco do Brasil com Ourocard VISA poderão parcelar em até 5x sem juros, enquanto os demais poderão parcelar em até 3x. A turnê é realizada pela Live Nation Brasil e Uns Produções. Para obter mais informações, visite www.livenation.lat.

Caetano&Bethânia, apresentada por Banco do Brasil, estreia no Rio de Janeiro, nos dias 03 e 04 de agosto, na Farmasi Arena. Em seguida, os irmãos seguem para apresentações em Belo Horizonte (07/setembro, Estádio do Mineirão), Belém, (29/setembro, Hangar), Porto Alegre (12/outubro, Arena do Grêmio), Brasília (09/novembro, Arena BRB Mané Garrincha) Salvador (30/novembro, Casa de Apostas Arena Fonte Nova) finalizando a gira em São Paulo (14/dezembro, Allianz Parque).

SERVIÇO – CAETANO&BETHÂNIA

RIO DE JANEIRO

Datas: 03 de agosto (sábado) e 04 de agosto (domingo)

Local: Farmasi Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ

Ingressos: a partir de R$ 195,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito à alteração por Decisão Judicial.

Continua após a publicidade

PREÇOS

CADEIRA N3: R$ 195,00 meia entrada e R$ 390,00 inteira

PISTA PREMIUM OUROCARD: R$ 240,00 meia entrada e R$ 480,00 inteira

CADEIRA N1: R$ 290,00 meia entrada e R$ 580,00 inteira

CAMAROTE: R$ 310,00 meia entrada e R$ 620,00 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Farmasi Arena

Av. Embaixador Abelardo Bueno nº3401 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ

Horário de Funcionamento:

18/março atendimento a partir das 12hs / meio-dia.

19/março atendimento a partir das 10hs.

20/março atendimento a partir das 12hs / meio-dia.

Atenção: Nos dias de pré-venda e venda geral, às 17h será encerrado o acesso à fila. Serão atendidas as pessoas que estiverem na fila, conforme disponibilidade de ingressos.

A partir de 21/março, funcionamento: Terça a Sábado, das 10h às 17h – não tem funcionamento em feriados e emendas de feriados

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

O único canal de vendas oficial é o https://www.ticketmaster.com.br/

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

Parcelamento:

Clientes Banco do Brasil com Ourocard Visa – Em até 5 vezes sem juros.

Demais clientes – Em até 3 vezes sem juros.

Clientes em geral podem comprar até 6 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada

MEIA-ENTRADA

Todas as informações no link: https://bit.ly/TicketMasterBrasil_MeiaEntrada



BELO HORIZONTE

Data: 07 de setembro (sábado)

Local: Estádio Mineirão

Endereço: Av. Antônio Abrahão Caram, 1001 – São José, Belo Horizonte – MG

Ingressos: a partir de R$ 140,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito à alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

CADEIRA SUPERIOR: R$ 140,00 meia entrada e R$ 280,00 inteira

PISTA: R$ 170,00 meia entrada e R$ 340,00 inteira

CADEIRA INFERIOR: R$ 225,00 meia entrada e R$ 450,00 inteira

INFERIOR ROXA: R$ 225,00 meia entrada e R$ 450,00 inteira

PISTA PREMIUM OUROCARD: R$ 260,00 meia entrada e R$ 520,00 inteira

Continua após a publicidade

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Estádio Mineirão

Av. Antônio Abrahão Caram, 1001 – São José, Belo Horizonte – MG

Horário de Funcionamento:

18/março atendimento a partir das 12hs / meio-dia.

19/março atendimento a partir das 10hs.

20/março atendimento a partir das 12hs / meio-dia.

Atenção: Nos dias de pré-venda e venda geral, às 17h será encerrado o acesso à fila. Serão atendidas as pessoas que estiverem na fila, conforme disponibilidade de ingressos.

A partir de 21/março, funcionamento: Terça a Sábado, das 10h às 17h – não tem funcionamento em feriados e emendas de feriados.

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

O único canal de vendas oficial é o https://www.ticketmaster.com.br/

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

Parcelamento:

Clientes Banco do Brasil com Ourocard Visa- Em até 5 vezes sem juros.

Demais clientes- Em até 3 vezes sem juros.

Clientes em geral podem comprar até 6 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada

MEIA-ENTRADA

Todas as informações no link: https://bit.ly/TicketMasterBrasil_MeiaEntrada

BELÉM

Data: 29 de setembro (sexta-feira)

Local: Hangar

Endereço: Av. Dr. Freitas, s/n – Marco, Belém – PA

Ingressos: a partir de R$ 190,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito à alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

PISTA LOTE 1: R$ 190,00 meia entrada e R$ 380,00 inteira

PISTA LOTE 2: R$ 240,00 meia entrada e R$ 480,00 inteira

PISTA LOTE 3: R$ 265,00 meia entrada e R$ 530,00 inteira

PISTA PREMIUM OUROCARD LOTE 1: R$ 270,00 meia entrada e R$ 540,00 inteira

PISTA PREMIUM OUROCARD LOTE 2: R$ 320,00 meia entrada e R$ 640,00 inteira

PISTA PREMIUM OUROCARD LOTE 3: R$ 370,00 meia entrada e R$ 740,00 inteira

Continua após a publicidade

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Loja Link store – Shopping Boulevard – 2º piso

Av. Visc. de Souza Franco, 776 – Reduto, Belém – PA

Horário de Funcionamento:

18/março atendimento a partir das 12hs / meio-dia.

19/março atendimento a partir das 10hs.

20/março atendimento a partir das 12hs / meio-dia

Atenção: Nos dias de pré-venda e venda geral, às 17h será encerrado o acesso à fila. Serão atendidas as pessoas que estiverem na fila, conforme disponibilidade de ingressos.

A partir de 21/março, funcionamento: Segunda a sábado das 10h às 22h – domingo das 12h às 22h

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

O único canal de vendas oficial é o https://www.ticketmaster.com.br/

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

Parcelamento:

Clientes Banco do Brasil com Ourocard Visa- Em até 5 vezes sem juros.

Demais clientes- Em até 3 vezes sem juros.

Clientes em geral podem comprar até 6 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada

MEIA-ENTRADA

Todas as informações no link: https://bit.ly/TicketMasterBrasil_MeiaEntrada

PORTO ALEGRE

Data: 12 de outubro (sábado)

Local: Arena do Grêmio

Endereço: Av. Padre Leopoldo Brentano, 110 – Portão 2 | – Humaitá, Porto Alegre – RS

Ingressos: a partir de R$ 130,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito à alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

CADEIRA SUPERIOR: R$ 130,00 meia entrada e R$ 260,00 inteira

PISTA: R$ 170,00 meia entrada e R$ 340,00 inteira

CADEIRA GOLD: R$ 180,00 meia entrada e R$ 360,00 inteira

CADEIRA INFERIOR: R$ 220,00 meia entrada e R$ 440,00 inteira

PISTA PREMIUM OUROCARD: R$ 245,00 meia entrada e R$ 490,00 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Arena do Grêmio

Av. Padre Leopoldo Brentano, 110 – Portão 4 | – Humaitá, Porto Alegre – RS

Horário de Funcionamento:

18/março atendimento a partir das 12hs / meio-dia.

19/março atendimento a partir das 10hs.

20/março atendimento a partir das 12hs / meio-dia.

Atenção: Nos dias de pré-venda e venda geral, às 17h será encerrado o acesso à fila. Serão atendidas as pessoas que estiverem na fila, conforme disponibilidade de ingressos.

A partir de 21/março, funcionamento: Terça a Sábado, das 10h às 17h – não tem funcionamento em feriados e emendas de feriados

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

O único canal de vendas oficial é o https://www.ticketmaster.com.br/

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

Continua após a publicidade

Parcelamento:

Clientes Banco do Brasil com Ourocard Visa- Em até 5 vezes sem juros.

Demais clientes – Em até 3 vezes sem juros.

Clientes em geral podem comprar até 6 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada

MEIA-ENTRADA

Todas as informações no link: https://bit.ly/TicketMasterBrasil_MeiaEntrada

BRASÍLIA

Data: 09 de novembro (sábado)

Local: Arena BRB Mané Garrincha

Endereço: SRPN Portão 1, SRPN – Asa Norte, Brasília – DF

Ingressos: a partir de R$ 130,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito à alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

ARQUIBANCADA: R$ 130,00 meia entrada e R$ 260,00 inteira

PISTA: R$ 170,00 meia entrada e R$ 340,00 inteira

CADEIRA INFERIOR: R$ 245,00 meia entrada e R$ 490,00 inteira

PISTA PREMIUM OUROCARD: R$ 260,00 meia entrada e R$ 520,00 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Arena BRB Nilson Nelson

Arena BRB Nilson Nelson – SRPN – Brasília – DF

(Entrada na guarita principal do Complexo Esportivo – em frente ao planetário, no Eixo Monumental)

Horário de Funcionamento:

18/março atendimento a partir das 12hs / meio-dia.

19/março atendimento a partir das 10hs.

20/março atendimento a partir das 12hs / meio-dia.

Atenção: Nos dias de pré-venda e venda geral, às 17h será encerrado o acesso à fila. Serão atendidas as pessoas que estiverem na fila, conforme disponibilidade de ingressos.

A partir de 21/março, funcionamento: Terça a Sábado, das 10h às 17h – não tem funcionamento em feriados e emendas de feriados.

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

O único canal de vendas oficial é o https://www.ticketmaster.com.br

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

Parcelamento:

Clientes Banco do Brasil com Ourocard Visa – Em até 5 vezes sem juros.

Demais clientes – Em até 3 vezes sem juros.

Clientes em geral podem comprar até 6 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada

MEIA-ENTRADA

Todas as informações no link: https://bit.ly/TicketMasterBrasil_MeiaEntrada

Continua após a publicidade

SALVADOR

Data: 30 de novembro (sábado)

Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova

Endereço: Ladeira da Fonte das Pedras, s/n – Nazaré, Salvador – BA

Ingressos: a partir de R$ 110,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito à alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

CADEIRA SUPERIOR: R$ 110,00 meia entrada e R$ 220,00 inteira

PISTA: R$ 140,00 meia entrada e R$ 280,00 inteira

CADEIRA INTERMEDIÁRIA LESTE: R$ 175,00 meia entrada e R$ 350,00 inteira

CADEIRA INTERMEDIÁRIA NORTE: R$ 175,00 meia entrada e R$ 350,00 inteira

CADEIRA INFERIOR LESTE: R$ 195,00 meia entrada e R$ 390,00 inteira

CADEIRA INFERIOR OESTE: R$ 195,00 meia entrada e R$ 390,00 inteira

LOUNGE PREMIUM: R$ 210,00 meia entrada e R$ 420,00 inteira

PISTA PREMIUM OUROCARD: R$ 235,00 meia entrada e R$ 470,00 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Casa de Apostas Arena Fonte Nova

Bilheteria Norte – Ladeira da Fonte das Pedras, s/n – Nazaré, Salvador – BA.

Horário de Funcionamento:

18/março atendimento a partir das 12hs / meio-dia.

19/março atendimento a partir das 10hs.

20/março atendimento a partir das 12hs / meio-dia.

Atenção: Nos dias de pré-venda e venda geral, às 17h será encerrado o acesso à fila. Serão atendidas as pessoas que estiverem na fila, conforme disponibilidade de ingressos.

21/março atendimento das 10hs às 17h.

A partir de 22/março:

Salvador Shopping – Loja South -sem taxa de serviço

Endereço: Avenida Tancredo Neves, 3133, Loja 1072, Piso L1 – Caminho das Árvores, Salvador – BA.

Funcionamento: terça a sábado das 12h às 21h

Fechado para almoço das 15h às 16h

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

O único canal de vendas oficial é o https://www.ticketmaster.com.br

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

Parcelamento:

Clientes Banco do Brasil com Ourocard Visa – Em até 5 vezes sem juros.

Demais clientes – Em até 3 vezes sem juros.

Clientes em geral podem comprar até 6 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada

MEIA-ENTRADA

Todas as informações no link: https://bit.ly/TicketMasterBrasil_MeiaEntrada

SÃO PAULO

Data: 14 de dezembro (sábado)

Local: Allianz Parque

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1705, R. Palestra Itália, 200 – Água Branca, São Paulo – SP

Ingressos: a partir de R$ 135,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito à alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

CADEIRA SUPERIOR: R$ 135,00 meia entrada e R$ 270,00 inteira

PISTA: R$ 170,00 meia entrada e R$ 340,00 inteira

CADEIRA INFERIOR: R$ 245,00 meia entrada e R$ 490,00 inteira

PISTA PREMIUM OUROCARD: R$ 260,00 meia entrada e R$ 520,00 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Allianz Parque – bilheteria B

Avenida Francisco Matarazzo, 1705- Portão B – Água Branca – São Paulo/SP

Horário de Funcionamento:

18/março atendimento a partir das 12hs / meio-dia.

19/março atendimento a partir das 10h.

20/março atendimento a partir das 12h / meio-dia.

Atenção: Nos dias de pré-venda e venda geral, às 17h será encerrado o acesso à fila. Serão atendidas as pessoas que estiverem na fila, conforme disponibilidade de ingressos.

A partir de 21/março:

Bilheteria Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antônio – São Paulo (SP)

Atendimento: terça a sábado das 10h às 17h – A bilheteria não abre em feriados e emendas de feriado.

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

O único canal de vendas oficial é o https://www.ticketmaster.com.br

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

Parcelamento:

Clientes Banco do Brasil com Ourocard Visa – Em até 5 vezes sem juros.

Demais clientes- Em até 3 vezes sem juros.

Clientes em geral podem comprar até 6 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada

MEIA-ENTRADA

Todas as informações no link: https://bit.ly/TicketMasterBrasil_MeiaEntrada