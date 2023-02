Por que o general de Bolsonaro deve ser cassado

A nova legislatura da Câmara dos Deputados já tem um nome que deveria estar sob o escrutínio do Conselho de Ética: Eduardo Pazuello, o general de Bolsonaro que foi eleito fazendo política com a anuência do comando das Forças Armadas.

Era sabido que, após a redemocratização em 1985, a caserna – mesmo com rompantes de respeito pelo seu papel constitucional – queria no fundo voltar aos palácios do poder.

Conseguiram apoiando um extremista de direita – a favor da tortura – que tanto combina com o ideal de “luta pela liberdade” deles.

Agora se descobre, com a queda do sigilo de 100 anos de um processo, que o ex-ministro Pazuello participou de um ato político ao lado do ex-presidente após informar os seus superiores.

É mais uma prova de que se preparava um golpe de Estado no Brasil. E que os militares de alta patente fizeram política à luz do dia.

Esse ato fere tão profundamente o estatuto militar – todas as leis que ordenam Exército, a Marinha e a Aeronáutica – que ao menos explica o porquê de o governo Bolsonaro tentar esconder tanto essa informação. O documento, na verdade, mostra a conivência prévia do comando do Exército.

Militar da ativa não pode participar de manifestação político-partidária. Ponto. Mas no Brasil de Bolsonaro tudo podia.

Eduardo Pazuello usou a farda, a força militar e o bolsonarismo golpista como catapulta para ser eleito deputado federal com 205.324 votos, o 2º mais votado no Rio de Janeiro.

Ou alguém duvida que a participação dele em uma motociata ao lado de Bolsonaro, onde os dois discursaram em cima de um carro de som, não o ajudou na eleição?