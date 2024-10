Por que grandes nomes do PT estão incomodados com Lula

Integrantes da ala histórica e da fundação do PT estão chateados com o presidente Lula pelo que definem como “sumiço” da campanha em São Paulo.

O presidente tem sido criticado pela “participação tímida”, além de uma “extensa agenda internacional”, enquanto a campanha municipal pode levar dois candidatos ligados à extrema-direita ao segundo turno.

As últimas pesquisas (incluindo aquelas que mais acertaram as intenções de voto no Lula x Bolsonaro) na capital mais cobiçada da América Latina mostram um empate triplo entre Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal.