O risco real da esquerda ficar de fora do segundo turno em São Paulo

O Paraná Pesquisas, instituto que mais se aproximou do resultado oficial das eleições presidenciais de 2022, divulgou um novo levantamento nesta terça-feira, 1º, sobre as intenções de votos em São Paulo.

Nela, Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal aparecem empatados (o que já não é uma surpresa). Mas, assim como captado por outros institutos, voilà: o ex-coach aparece diferente dos outros a cinco dias das eleições.

Marçal, o baderneiro, está novamente nesta eleição em um forte viés de alta.

Os números são os seguintes.

De acordo com o levantamento, o prefeito Ricardo Nunes tem agora 27,0% das intenções de voto (tinha 28% na semana passada), o deputado Guilherme Boulos tem 25,0% (tinha 24,9%) e Pablo Marçal possui 22,5% (tinha 20,5%).

Diante de eleição tão acirrada, a coluna conversou com Murilo Hidalgo, dono do instituto que carrega a credibilidade de ter chegado bem perto do resultado da disputa Lula x Bolsonaro.

Qual a avaliação dele sobre os últimos dados captados tão perto da eleição?

Murilo Hidalgo – “Na verdade, mostra que a eleição de São Paulo está em aberto. Pode dar dois candidatos de direita no segundo turno, ou o prefeito ficar de fora ou o próprio Pablo Marçal. Mas, entenda, há o risco real de a esquerda ficar de fora do segundo turno em São Paulo. Se isso vier acontecer – não estou dizendo que vai acontecer – mas se ocorrer, teremos uma segunda-feira diferente em Brasília”.

Bem diferente, eu diria.

Lula terá que mudar toda a estratégia da segunda metade do seu terceiro governo.