Por que a relação de Bolsonaro e Tarcísio azedou de vez

Jair Bolsonaro decidiu assumir que é um radical na política e aproveitou para comprovar por A + B que o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas – apesar de seu discípulo – é bem mais moderado.

Tudo isso aconteceu de forma pública em uma entrevista à rádio Gaúcha.

“Não está tudo certo [entre nós]. Eu não mando no Tarcísio. Ele é um baita de um gestor. Politicamente dá suas escorregadas. Eu jamais faria certas coisas que ele faz com a esquerda”, afirmou o ex-presidente nesta quinta, 16.

Bolsonaro estava se referindo ao relacionamento cordial de Tarcísio com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad – algo super natural na política, até porque todo governador precisa do governo federal, certo?

Errado, na visão do ex-chefe!

“Eu não tiraria [a foto com Haddad]. Aí eu sou radical. O que eu tenho a ganhar com Haddad, meu Deus do céu? O que eu tenho a ganhar com o pior prefeito de São Paulo”, afirmou Bolsonaro.

Tarcísio já fez outros acenos à esquerda. Não só ao ministro da Fazenda, mas também ao presidente Lula. Ele afirmou ser “sócio” do petista, o que já havia irritado o ex-presidente.

De fato, não é uma fala de um bolsonarista raiz. Mas é que, mesmo tendo sido ministro de Bolsonaro, Tarcísio está corretíssimo em acenar ao petista no Executivo. Isso, como governador de São Paulo.

O ex-ministro também já fez outros movimentos políticos que irritaram a extrema-direita, como a distribuição da Cannabis Medicinal – políticas públicas ligadas aos progressistas.

Tudo isso azedou um pouco a relação dos dois.

