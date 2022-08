Pesquisa revela a grande chance para Lula buscar a vitória no 1º turno

O ex-presidente Lula precisa desenhar novas estratégias se quiser continuar com uma vantagem confortável na disputa presidencial. As últimas pesquisas mostram uma tendência de estagnação do petista e o de crescimento de seu principal adversário.

A nova rodada BTG/FSB, por exemplo, desenha o cenário dos sonhos do presidente Jair Bolsonaro, que já esteve mais distante, e acende um alerta para Lula, que perdeu dois pontos nas intenções de voto entre o fim de julho e o início de agosto.

A perda de votos exige uma ação da equipe de Lula e uma das estratégias possíveis é analisar os números de Ciro Gomes (PDT). Na rodada divulgada nesta segunda, 8, Ciro registrou queda de 2 pontos percentuais nas intenções de voto: saiu de 9% em julho para 7% em agosto.

A questão é que, entre os entrevistados que anunciaram voto em Ciro, 58% admitem que sua decisão pode mudar. Lula precisa avaliar esses dados, uma vez que um eleitor de Ciro dificilmente vai migrar para Bolsonaro. A maior probabilidade é de que o petista consiga puxar alguns desses votos, ainda no primeiro turno.

Como a coluna mostrou, Ciro está errando muito politicamente ao fazer críticas mais duras a Lula do que a Bolsonaro.

Ao mesmo tempo em que a maior parte dos eleitores de Ciro ainda não bateu o martelo sobre sua decisão, o candidato do PDT perdeu terreno na possibilidade de migração de votos. Ao responder à pergunta “se você decidir mudar seu voto até outubro, em qual desses candidatos você votaria?”, 18% dos eleitores admite que poderia mudar seu voto para Ciro. Em julho, esse índice era de 23%, ou seja, o pedetista perdeu preferência.

Apesar disso, Ciro ainda tem mais possibilidade de ganhar votos do que Lula, que tem 17%, e Bolsonaro, que tem 13%. O maior índice dessa resposta sobre migração de votos, de 20%, é de eleitores que não sabem ou não responderam.

A cada dia que passa, o brasileiro se convence de que não há terceira via nessas eleições. Esse é o momento de Lula puxar votos entre os eleitores que ainda estão ao lado de Ciro, mas que admitem mudar seu voto para eleger alguém que tenha chances reais de vencer a disputa.