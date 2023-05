Pesquisa que mais acertou na eleição traz péssimo número para Lula

A nova rodada do instituto Paraná Pesquisas trouxe um complicado sinal de alerta para Lula e o seu terceiro mandato. Mesmo vendo o governo ser aprovado por pouco mais da metade da população, o presidente sofre em um aspecto importante levantado pelos pesquisadores.

Perguntados se a situação financeira havia melhorado, piorado ou permanecido igual após Lula voltar a governar o Brasil, 45,4% dos entrevistados disseram que a situação financeira está igual, enquanto 25,8% afirmaram que está pior e 26,8% que está melhor.

É um dado preocupante.

Se colocarmos a lupa nos dados do levantamento, vemos que, para os homens, a avaliação é ainda pior: 42% dizem estar igual, 28% pior e apenas para 26%, a situação financeira é melhor.

Na avaliação de cientistas políticos ouvidos pela coluna, ou o petista consegue mudar a percepção dos brasileiros em relação ao poder de compra nos próximos três meses, ou popularidade do presidente vai piorar.

Até agora – apontam esses mesmos cientistas políticos – poucas anúncios de medidas do governo ajudaram a melhorar essa realidade: a passagem aérea a R$ 200, o programa desenrola de Fernando Haddad (com endividados saindo do Serasa) e o do carro popular.

Nesse aspecto, mesmo que seja importantíssima para Lula, a vitória desta semana – relacionada à aprovação do arcabouço fiscal – não terá efeitos no discernimento dos eleitores quanto a sua situação econômica.

PS – O instituto de pesquisa – apenas lembrando, leitores – foi o que chegou mais perto do resultado oficial das eleições presidenciais de 2022.