Pesquisa Datafolha mostra o impacto para Lula após desistências

Com uma terceira via minguada pelas saídas do ex-juiz Sérgio Moro e do ex-governador João Doria, a nova rodada do Datafolha revela que Lula vence Jair Bolsonaro com folga, ao menos se o primeiro turno das eleições deste ano fosse agora.

Faltando 129 dias para o pleito, o instituto afirma que a nova pesquisa não é comparável à anterior, realizada em março, por aplicar cenários diferentes. Mas, a verdade é que o petista abriu quatro pontos sobre Jair Bolsonaro, que vê sua recuperação – por conta da abertura dos cofres públicos – arrefecer.

Outros levantamentos já vinham mostrando que o atual presidente perdeu força na recuperação ou alcançou o teto na primeira etapa das eleições.

Como já havia mostrado a coluna, a depender de novas desistências de postulantes ao Palácio do Planalto, como a de Ciro Gomes, o ex-presidente vence no primeiro turno das eleições.

A nova rodada do DataFolha ainda corrobora o que este espaço trouxe com exclusividade no início do mês: que o petista segue, há um ano, com uma média de 44% das intenções de voto contra 44% da soma de todos os adversários (ou seja, 50% contra 50% dos votos válidos). Uma vitória no primeiro turno não é impossível.

Divulgada nesta quinta-feira, 26, o instituto afirma que Lula tem hoje 48%, seguido de Bolsonaro, que tem 27%, uma diferença de 21 pontos percentuais. Em março, o DataFolha mostrou que a diferença era de 17 (43% a 26%), com Bolsonaro recuperando 5 pontos.

