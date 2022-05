Datafolha: Lula tem 21 pontos à frente de Bolsonaro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida ao Palácio do Planalto com 48%, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem 27%, segundo pesquisa feita pelo instituto Datafolha entre os dias 25 e 26 de maio e divulgada nesta quinta-feira, 26. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Apesar de não serem comparáveis, porque a relação de candidatos mudou, Lula ampliou a distância para Bolsonaro em relação ao levantamento feito em 22 e 23 de março, quando ela era de 17 pontos percentuais (43% a 26%). O levantamento é o primeiro realizado pelo instituto após Sergio Moro (União Brasil) e João Doria (PSDB) deixarem as pré-candidaturas para a corrida ao Palácio do Planalto.

Na sequência, aparecem o ex-governador Ciro Gomes (PDT), com 7%; a senadora Simone Tebet (MDB), com 2%; o deputado André Janones (Avante), com 2%, a socióloga Vera Lúcia (PSTU), com 1%, e o coach Pablo Marçal (Pros), com 1%.

O deputado Luciano Bivar (União Brasil), o cientista político Luiz Felipe d’Avila (Novo), o ex-deputado José Maria Eymael (DC), o general Santos Cruz (Podemos), a professora Sofia Manzano (PCB) e o técnico em eletrônica Leonardo Péricles (Unidade Popular) não pontuaram.

Entre os entrevistados, 7% disseram que irão votar em branco ou anular o voto e 4% não souberam responder.

A pesquisa foi feita nos dias 25 e 26 de maio, com 2.556 entrevistados em 181 municípios de todos os estados e do Distrito Federal e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-05166/2022.

