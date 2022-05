Nova pesquisa dá a resposta para o grande sonho de Lula

O mais interessante da nova rodada da pesquisa Genial/Quaest é o cenário que mostra que, sem Ciro Gomes na disputa presidencial, Lula vence no primeiro turno as eleições. E com folga…

De acordo com o levantamento divulgado nesta quarta-feira, 11, Lula tem 51%; Bolsonaro, 32%; Ciro: 8%; Doria: 3%; Janones: 3%; Tebet: 1%; D’Ávila: 1%.

Isso, se olharmos diretamente para os votos válidos para presidente.

Ou seja, com todos os candidatos, Lula pode vencer no primeiro turno de forma apertada ou ir para o segundo turno para enfrentar Bolsonaro.

Como a pesquisa mostra, hoje o petista aparece com 20 pontos a mais que o presidente de extrema-direita em uma eventual segunda etapa do pleito presidencial.

Ocorre que no cenário III medido pelo instituto, quando Ciro não aparece como opção e João Doria permanece no páreo, Lula ganha com 57% dos votos válidos no 1º turno, contra apenas 38% de Bolsonaro.

É uma diferença abissal que jogaria o atual presidente na maior derrocada de um mandatário que tenta a reeleição desde a redemocratização do país. Uma importante lição para a extrema-direita radical.

Contudo, um gesto de grandeza dessa magnitude de Ciro é impensável. Ao menos, no atual momento.

O político, que foi ministro no primeiro governo Lula, contratou o publicitário João Santana e resolveu encampar o discurso “nem PT, nem Bolsonaro”, mesmo não sendo da terceira via, e mesmo estando sempre à esquerda do espectro político brasileiro.