Pastor que enfrentou bolsonarismo pregará com inteligência artificial 

Pensadores contemporâneos como Yuval Noah Harari e Nick Bostrom sustentam, em suas predições futuristas, que o mundo do futuro será o resultado da confluência da Tecnologia da Informação com a Biotecnologia.

Fruto dessa fusão científica, a Inteligência Artificial (IA) vem revolucionando e assustando o mundo desde seu surgimento no pós-guerra. Hoje, a IA executa uma variedade de funções avançadas, incluindo a capacidade de ver, entender e traduzir idiomas falados e escritos, analisar dados, fazer recomendações e muito mais.

Sempre à frente do seu tempo, o pastor Caio Fábio D’Araújo Filho, um dos pregadores evangélicos mais conhecidos do Brasil, está implementando uma estratégia de disseminação da mensagem de Jesus Cristo por intermédio da IA.

Agora, as pregações de Caio Fábio podem ser ouvidas, com seu próprio timbre de voz, em diferentes idiomas. “Nós vamos abrir canais no YouTube e, em todas as plataformas digitais. Todo o meu conteúdo será traduzido para cinco ou seis idiomas, para divulgação gratuita”, revelou à coluna.

Os conteúdos produzidos pelo pastor Caio Fábio podem ser encontrados em seu website, em suas redes sociais e, em seu canal no YouTube, que já conta com 874 mil inscritos.

