Os quatro ministros do STF que faltaram à solenidade do 8 de Janeiro

Os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux e Dias Toffoli não compareceram à abertura da exposição Após 8 de janeiro: reconstrução, memória e democracia, realizada nesta segunda-feira, 8, na sede do Supremo Tribunal Federal.

Segundo a assessoria de imprensa do próprio tribunal, eles estão fora de Brasília no dia em que o país testemunha os três poderes da República fazerem inúmeras solenidades em defesa da democracia, condenando os atos golpistas do 8 de janeiro do ano passado.

A exposição foi marcada por discursos do presidente do STF, Luís Roberto Barroso, e da ex-presidente Rosa Weber, aplaudida de pé no plenário da Casa. “Eram cerca de 8 horas da noite quando a ministra Rosa e eu atravessamos as esquadrias destruídas da entrada do tribunal e avistamos um espetáculo de horror à nossa frente”, afirmou Barroso, também aplaudido efusivamente pela plateia ao final do seu discurso.

Já Mendonça, Marques, Fux e Toffoli eram lembrados, inclusive por autoridades, por não estarem presentes em um momento histórico da corte e da República.