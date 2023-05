Os outros países que querem doar para o Fundo Amazônia de Marina Silva

Além dos EUA, Reino Unido e Alemanha, outros países e regiões como a União Europeia, Espanha e, agora, Singapura estão apalavrados e prometem investir no Fundo Amazônia de Marina Silva.

Nesta segunda, 15, em evento apoiado pela Open Society, a ministra do Meio Ambiente afirmou que existem ao menos 19 ministérios do governo com alguma secretaria relacionada ao tema, dando a transversalidade ao combate ao desmatamento.

É o que ela, Marina Silva, define como fortalecimento da agenda socioambiental, e que tem, na avaliação de vários integrantes do governo Lula, melhorado a imagem do Brasil no exterior após os anos Bolsonaro.

A ministra afirmou também que jamais deu uma licença ambiental para um empreedimento por motivos políticos, mas sim por uma avaliação técnica, lembrando que não deu o aval, por exemplo, para Belo Monte.

Ela tratava de uma proposta atual do governador do Pará, Helder Barbalho, aliado de Lula, que quer extrair petróleo na Foz do Amazonas, mas que não fez nenhum estudo técnico sobre o empreendimento.