Os outros dois nomes certos para o ministério de Lula

Além de Geraldo Alckmin, que é nome certo para o ministério de Lula, Flávio Dino, ex-governador do Maranhão e senador eleito pelo estado nordestino, e Simone Tebet, presidenciável do MDB, estarão no primeiro escalão do governo.

Segundo informado à coluna por importantes auxiliares do presidente eleito, Dino, que foi da magistratura, deverá mesmo assumir o ministério da Justiça, apesar de sua presença no Senado ser considerada a melhor forma de contrapor Sérgio Moro.

É aquele famosa “escolha de Sofia”, mas a difícil decisão foi tomada.

Simone Tebet tem a facilidade de estar terminando sua passagem no Senado e ficará sem mandato, após importante serviço prestado a Lula no segundo turno. Por ser de um estado como o Mato Grosso do Sul, com forte produção rural, ela ganhará, se aceitar, o ministério da Agricultura.

A ideia é que ela possa fazer a ponte com o agronegócio, cujo cinturão deu expressivo apoio a Bolsonaro, seja no primeiro ou no segundo turno.