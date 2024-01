Os detalhes assustadores de Alexandre de Moraes sobre a tentativa de golpe

As revelações sobre a tentativa de golpe — feitas a VEJA pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, nesta quinta, 4 — dão, como nunca antes, a dimensão do risco sofrido pela democracia brasileira no 8 de Janeiro.

Em entrevista a Mauricio Lima, o ministro do Supremo Tribunal Federal deu, por exemplo, detalhes assustadores sobre o alto nível de organização dos golpistas que destruíram a sede dos Três Poderes, e que quase jogaram o país nas trevas “de um período de exceção”.

“Foi algo claramente organizado. Houve ônibus saindo de quartéis já com discurso de invasão. Havia 200 precursores, com balaclava, vestidos de preto e com radiotransmissores”, detalhou Alexandre de Moraes, chamando de “visão golpista” a ideia de que se tratava apenas de “um grupo de arruaceiros”. “Só tem essa visão quem defende o golpe, incentivou e merece ser investigado também.”.

O magistrado revelou também até que ponto chegou a inação da Polícia Militar, contribuindo para a gravidade do 8 de Janeiro. “Há imagens de carros blindados da PM se retirando e permitindo a passagem. Eu não diria, pelo menos com os indícios e com o recebimento da denúncia pela PF, que houve só incompetência. Há fortes indícios de crime”, disse Alexandre de Moraes.

A entrevista agrega ainda sobre os bastidores da reação das instituições naquele momento em que o país, estarrecido, começava a perceber que um golpe de estado poderia estar em andamento. Uma delas foi a conversa pelo telefone entre o ministro e o presidente Lula.

Continua após a publicidade

“Comecei a trocar telefonemas com a [então] presidente do STF, Rosa Weber, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com Arthur Lira, e o Flávio Dino me passou o presidente Lula. O meu grande receio, de todos, era que isso acarretasse um padrão, uma operação dominó. Ou seja, que isso pudesse ocorrer em outros estados.”

De fato, não se sabia desse temor entre os chefes dos poderes constituídos no país.

Por isso, Alexandre de Moraes foi firme e incisivo sobre a gravidade do 8 de Janeiro, subindo tom do que já havia falado no passado sobre os extremistas de direita brasileiros que atentaram contra a Constituição e a democracia.

“Não é possível ter clemência com uma tentativa de golpe. Não é possível esquecer quem tentou subverter a democracia no Brasil, tentou acabar com os Poderes constituídos, principalmente o STF”, disse. “A Constituição é muito clara: liberdade com responsabilidade. As pessoas diziam: eu posso me manifestar na frente dos quartéis pedindo intervenção militar. Não, não pode. É crime”, completou.

Continua após a publicidade