O trio que foi essencial para a vitória de Lula

A vitória de Lula nas eleições tem tudo a ver com a articulação que lhe garantiu apoios importantíssimos para o bom desempenho nas redes sociais e o combate massivo de fake news divulgadas pelos adversários.

Embora a disputa tenha mostrado a força de Bolsonaro com seus 58,2 milhões de votos mesmo após os erros grotescos na pandemia, Lula mostrou o potencial que tem para transformar o país e saiu vencedor.

Nesse processo, muitos ajudaram o petista, mas um trio em particular foi fundamental para a vitória: Paula Lavigne, André Janones e Felipe Neto. Que trio eclético, não é?

A empresária Paula Lavigne foi responsável por unir a classe artística e atores políticos que estavam afastados do PT por divergência com o partido. Esposa de Caetano Veloso, ela fez um trabalho muito importante nos bastidores fazendo essa ligação dos artistas com a classe política e aparando arestas que haviam entre essas pessoas do espectro político mais à esquerda, mais ao centro e até mais à direita.

Paula foi fundamental porque promoveu reuniões, eventos sociais e movimentos que levaram as redes sociais a serem tomadas por uma onda a favor de Lula e contra o bolsonarismo.

Ao mesmo tempo em que mostrou as barbaridades cometidas contra o meio ambiente pelo atual governo, Paula conseguiu unir pessoas de várias alas da artísticas para acabar sendo fundamental na vitória.

Lavigne usou a inteligência emocional que possui a favor da campanha e, em muitos momentos, teve que equilibrar vários “pratos” mas mãos para manter a chama acesa entre artistas e atores que apoiaram Lula.

Enquanto Paula Lavigne motivou as pessoas a terem uma vibração positiva e a acreditarem que a vitória era possível mesmo em momentos difíceis como o início do segundo turno, um outro aliado de Lula foi fundamental num outro aspecto.

O deputado André Janones adotou a postura de enfrentar o bolsonarismo de igual para igual na internet e fez movimentos muito parecidos com os que o bolsonarismo fez em 2018 e tentou fazer – sem tanto sucesso – em 2022.

Ao usar camisetas com frases como “quem manda é o povo” e se impor na internet para deixar claras as intenções de Lula, Janones mostrou sua importância na campanha do agora presidente eleito.

A inteligência de Janones foi usar a tática bolsonarista contra eles mesmos, modernizando as estratégias usadas pelos aliados de Bolsonaro.

Janones foi acusado de fake news e atacado por aliados do presidente, mas não esmoreceu e também teve papel preponderante ao convencer Lula a participar de alguns programas que nem a equipe petista queria muito participar, mas que foram também importantes para vitória.

Janones foi incansável ao combater as fake news e usou as mesmas “armas” que o bolsonarismo usa na internet.

Com o mesmo objetivo mas de uma forma diferenciada, Felipe Neto também usou a força das redes sociais para combater mentiras e mostrar as ideias de Lula aos eleitores mais jovens. Como esta coluna mostrou, o petista avançou muito entre os eleitores mais jovens e com certeza Felipe Neto teve influência nisso.

Felipe não se escondeu, sempre fez questão de tratar as questões polêmicas sem medo e combateu fake news como o boato mentiroso de que Lula era contra o agro e de que iria fechar igrejas.

Em um dos vídeos, ao responder se o petista é contra o agro, Felipe diz logo no início: “Se Lula fosse contra o agro ele não teria Simone Tebet, uma das maiores ruralistas do país, apoiando ele no segundo turno”. De forma objetiva, Felipe quebrou mentiras e esclareceu milhões de pessoas sobre os objetivos de Lula.

Diferente da seriedade de Janones, Felipe Neto usou o humor e muitas vezes a ironia para lidar com informações equivocadas que eram espalhadas pela campanha de Bolsonaro.

Paula, André e Felipe. Três atores importantíssimos para a vitória de Lula e que foram responsáveis por muitos dos votos que o petista recebeu. Sem essa rede de apoio, talvez Lula não estivesse celebrando agora a sua volta ao poder.